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Чи заборонять УПЦ МП: у Раді дали відповідь

Фото: представник президента України у Верховній раді Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Верховна рада з високою ймовірністю найближчим часом ухвалить закон про заборону релігійних організацій, центр управління яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів народний депутат від "Слуги народу", представник президента України у Верховній раді Федір Веніславський.

Як зазначив депутат, Кабінет міністрів зареєстрував у парламенті відповідний законопроект.

"Я думаю, що найближчим часом ми цей закон приймемо", - сказав він.

За його словами, законопроект перебуває на розгляді у комітетах і є час на внесення альтернативних проектів.

"Як тільки закінчаться передбачені законом про регламент Верховної ради України процедурні строки, профільний комітет дасть згоду, і ймовірність, що в залі він знайде достатню кількість прихильників дуже висока", - повідомив Веніславський.

Нагадаємо, у грудні 2022 року 78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні.

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