Чи заборонять УПЦ МП: у Раді дали відповідь

Верховна рада з високою ймовірністю найближчим часом ухвалить закон про заборону релігійних організацій, центр управління яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів народний депутат від "Слуги народу", представник президента України у Верховній раді Федір Веніславський.
Як зазначив депутат, Кабінет міністрів зареєстрував у парламенті відповідний законопроект.
"Я думаю, що найближчим часом ми цей закон приймемо", - сказав він.
За його словами, законопроект перебуває на розгляді у комітетах і є час на внесення альтернативних проектів.
"Як тільки закінчаться передбачені законом про регламент Верховної ради України процедурні строки, профільний комітет дасть згоду, і ймовірність, що в залі він знайде достатню кількість прихильників дуже висока", - повідомив Веніславський.
Нагадаємо, у грудні 2022 року 78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні.