Запретят ли УПЦ МП: в Раде дали ответ

Верховная рада с высокой вероятностью в ближайшее время примет закон о запрете религиозных организаций, центр управления которых находится за пределами Украины в государстве, совершающем вооруженную агрессию против Украины.
Об этом в интервью рассказал народный депутат от "Слуги народа", представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский.
Как отметил депутат, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.
"Я думаю, что в ближайшее время мы этот закон примем", - сказал он.
По его словам, законопроект находится на рассмотрении в комитетах и есть время для внесения альтернативных проектов.
"Как только закончатся предусмотренные законом о регламенте Верховной рады Украины процедурные сроки, профильный комитет даст согласие, и вероятность, что в зале он найдет достаточное количество сторонников, очень высока", - сообщил Вениславский.
Напомним, что в декабре 2022 года 78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). В частности, среди них 54% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине.