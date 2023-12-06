Чи заблокує Орбан переговори з Україною про вступ до ЄС: думка аналітика

Варто зазначити, що не перший випадок, коли Угорщина блокує європейські рішення щодо України. Як правило, зрештою в ЄС доходять згоди й знаходять способи переконати Угорщину.

Однак, на думку першого заступника директора Центру "Нова Європа" Сергія Солодкого, сьогоднішня політика Угорщини спрямована на руйнацію спільних зусиль абсолютної більшості країн ЄС.

"Ця політика завдає надзвичайної шкоди ЄС. Звичайно, вона завдає шкоди й Україні, але перш за все - самому ЄС, який намагається зараз посилити свою роль у встановленні стабільності у міжнародних відносинах. Угорщина робить все можливе, щоб підірвати ці намагання Євросоюзу", - зазначив аналітик.

З наближенням грудневого саміту в ЄС почали шукати варіанти на випадок, якщо не вийде переконати Орбана і він реально заблокує початок переговорів з Україною.

Раніше Politico писало, що у Брюсселя на столі є "ядерний варіант" - виключити Угорщину з політичних рішень ЄС. Теоретично, Брюссель може застосувати спеціальну процедуру, яка використовується, коли вважається, що країна-член ЄС ризикує порушити основні цінності блоку.

Цей крайній захід вважають в Брюсселі дуже токсичним, оскільки він порушить єдність, яку так важко вибудовували весь час в Євросоюзі. Крім того, це може підживити негативне ставлення угорського народу до ЄС, що знову ж таки ударить по єдності блоку.

Однак, ймовірно, Євросоюзу все ж не доведеться вдаватися до "ядерних варіантів" чи, що гірше, відмовлятися від початку переговорів з Україною. Як зауважив Солодкий, у минулому ЄС вистачало юридичної кмітливості та винахідливості, щоб досягати консенсусу.

Це, за його словами, налаштовує на оптимізм, що ЄС вдасться знайти оптимальне рішення, яке влаштує всі зацікавлені сторони. Крім того, на думку експерта, блокування не вигідне і самій Угорщині.

"Чого доб’ється Угорщина своїм блокуванням? По-перше, вона дискредитує весь ЄС. По-друге, якщо Угорщина заблокує переговори, то Україна може взагалі не впроваджувати жодних змін щодо нацменшин, яких вимагає Будапешт. Тобто Угорщина зробить лише гірше. Тому будемо сподіватися, що у Будапешті зрозуміють, що своїм рішенням вони принесуть шкоду не тільки власним союзникам та Україні, але й собі", - пояснив Солодкий.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, кілька тижнів тому Єврокомісія оприлюднила звіт. У документі вона рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу.

Для того, щоб вони почалися, потрібне відповідне рішення всіх країн ЄС. Це питання лідери держав-членів обговорять на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

Водночас Угорщина вже відкрито заявила про те, що виступає проти переговорів щодо вступу України до ЄС.

Наразі, за інформацією ЗМІ, угорський прем'єр Віктор Орбан намагається переконати голову Європейської ради Шарля Мішеля не виносити питання переговорів на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня.