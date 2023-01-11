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Чи з'являться в Києві укриття на зупинках: відповідь КМДА

Фото: Чи будуватимуть у Києві укриття на зупинках громадського транспорту? (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Будівництво укриттів на зупинках громадського транспорту повинно виконуватись за відповідними стандартами, яких поки що немає в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника для ТСН.

Як пояснив Поворозник, у держстандартах й нормах на будівництво укриттів повинно бути прописано:

  • на яку кількість розраховане укриття;
  • перебуватимуть там люди стоячи, чи сидячи;
  • чи буде туалет;
  • якою буде категорія міцності укриття.

"У нас поки немає відповідних державних стандартів на такі укриття. А просто поставити бетонні блоки і назвати "укриттям" - це не вихід. І я б такого не робив. Не дай Бог, щось прилетить в таке укриття і там загинуть люди, одразу будуть запитання: хто і на яких підставах їх встановлював в місті", - пояснив заступник голови КМДА.

За словами Поворозника, вже після розробки стандартів, Київ матиме змогу розробити й встановити відповідні укриття, дотримуючись рекомендацій.

"Зараз потрібно користуватись стандартними та наявними укриттями - підземні пішохідні переходи, паркінги, станції метро", - зауважив Поворозник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві з жовтня рятувальники зрізають замки з укриттів, якщо вони зачинені під час повітряної тривоги.

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