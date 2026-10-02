Появится ли интернет в Национальном роуминге: ответ Минцифры

Национальный роуминг продолжает поддерживать мобильную связь при обесточивании. Мобильный интернет в этой системе пока недоступен, но такая возможность изучается.

Об этом в интервью рассказал заместитель министра по цифровой трансформации Станислав Прибитько.

Национальный роуминг позволяет абоненту автоматически или вручную подключиться к сети другого мобильного оператора, если его временно исчезли.

Однако связь не гарантирована абсолютно при любых условиях, отмечает Прибитько. Если в результате массированных обстрелов или длительного блекаута одновременно перестанут работать станции всех операторов в конкретном районе, система не сможет их заменить.

Чтобы предотвратить такие кризисы, операторы уже сейчас усиливают устойчивость инфраструктуры:

устанавливают генераторы на критических узлах;

усиливают источники резервного питания;

существенно увеличивают время автономной работы базовых станций.

Что с мобильным интернетом в роуминге

Пока воспользоваться мобильным интернетом в национальном роуминге нельзя - доступны только голосовые вызовы и сообщения.

"Мы изучаем возможность добавить эту услугу в будущем. Главная задача роуминга сегодня, чтобы человек мог позвонить родным, вызвать помощь или отправить SMS даже тогда, когда возникли проблемы с ее оператором", - отметил Прибитько.