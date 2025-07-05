Чи йдуть бої у Дніпропетровській області? В ОСУВ "Хортиця" дали відповідь

"В Дніпропетровській області ще боїв з ворогом не відбувається. Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської області", - заявив Трегубов.

Водночас він додав, що наразі з цього приводу приводу є багато запитань. Крім того, зазначив, що РФ дуже хоче перебільшити ситуацію в українському інформаційному полі.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", росіяни в першу чергу намагаються прорватися на Покровському напрямку. Також ворог тисне в напрямку адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

Трегубов додав, що триває активний наступ на Лиманському напрямку, збільшено тиск РФ на Куп'янському, і в Харківській області в районі міста Вовчанськ.

Крім того, продовжуються атаки на Краматорському, Сіверському напрямках, і тривають бої в Торецьку.

"Нове - два активні наступи на Покровському та Новопавлівському напрямку, які і складають оцю російську літню кампанію - на нашій ділянці, в нашій зоні відповідальності", - резюмував Трегубов.