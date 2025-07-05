Чи йдуть бої у Дніпропетровській області? В ОСУВ "Хортиця" дали відповідь

У Дніпропетровській області немає боїв Сил оборони України проти російських окупантів. Водночас бойові зіткнення відбуваються дуже близько до регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в телеефірі.
"В Дніпропетровській області ще боїв з ворогом не відбувається. Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської області", - заявив Трегубов.
Водночас він додав, що наразі з цього приводу приводу є багато запитань. Крім того, зазначив, що РФ дуже хоче перебільшити ситуацію в українському інформаційному полі.
За словами речника ОСУВ "Хортиця", росіяни в першу чергу намагаються прорватися на Покровському напрямку. Також ворог тисне в напрямку адміністративних кордонів Дніпропетровської області.
Трегубов додав, що триває активний наступ на Лиманському напрямку, збільшено тиск РФ на Куп'янському, і в Харківській області в районі міста Вовчанськ.
Крім того, продовжуються атаки на Краматорському, Сіверському напрямках, і тривають бої в Торецьку.
"Нове - два активні наступи на Покровському та Новопавлівському напрямку, які і складають оцю російську літню кампанію - на нашій ділянці, в нашій зоні відповідальності", - резюмував Трегубов.
Нагадаємо, днями у соцмережах поширювалася інформація пропагандистів РФ, що нібито російські війська зайшли у перше село в Дніпропетровській області, яке має назву - Дачне.
Однак у Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію, зазначивши, що це російська дезінформація і бої тривають в межах Донецької області.
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