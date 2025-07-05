Идут ли бои в Днепропетровской области? В ОСУВ "Хортица" дали ответ

В Днепропетровской области нет боев Сил обороны Украины против российских оккупантов. В то же время боевые столкновения происходят очень близко к региону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в телеэфире.
"В Днепропетровской области еще боев с врагом не происходит. Бои происходят в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской области", - заявил Трегубов.
В то же время он добавил, что сейчас по этому поводу есть много вопросов. Кроме того, отметил, что РФ очень хочет преувеличить ситуацию в украинском информационном поле.
По словам представителя ОСГВ "Хортица", россияне в первую очередь пытаются прорваться на Покровском направлении. Также враг давит в направлении административных границ Днепропетровской области.
Трегубов добавил, что продолжается активное наступление на Лиманском направлении, увеличено давление РФ на Купянском, и в Харьковской области в районе города Волчанск.
Кроме того, продолжаются атаки на Краматорском, Северском направлениях, и продолжаются бои в Торецке.
"Новое - два активных наступления на Покровском и Новопавловском направлении, которые и составляют эту российскую летнюю кампанию - на нашем участке, в нашей зоне ответственности", - резюмировал Трегубов.
Напомним, на днях в соцсетях распространялась информация пропагандистов РФ, что якобы российские войска зашли в первое село в Днепропетровской области, которое называется - Дачное.
Однако в Генштабе ВСУ опровергли эту информацию, отметив, что это российская дезинформация и бои продолжаются в пределах Донецкой области.
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