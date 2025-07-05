Идут ли бои в Днепропетровской области? В ОСУВ "Хортица" дали ответ

"В Днепропетровской области еще боев с врагом не происходит. Бои происходят в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской области", - заявил Трегубов.

В то же время он добавил, что сейчас по этому поводу есть много вопросов. Кроме того, отметил, что РФ очень хочет преувеличить ситуацию в украинском информационном поле.

По словам представителя ОСГВ "Хортица", россияне в первую очередь пытаются прорваться на Покровском направлении. Также враг давит в направлении административных границ Днепропетровской области.

Трегубов добавил, что продолжается активное наступление на Лиманском направлении, увеличено давление РФ на Купянском, и в Харьковской области в районе города Волчанск.

Кроме того, продолжаются атаки на Краматорском, Северском направлениях, и продолжаются бои в Торецке.

"Новое - два активных наступления на Покровском и Новопавловском направлении, которые и составляют эту российскую летнюю кампанию - на нашем участке, в нашей зоне ответственности", - резюмировал Трегубов.