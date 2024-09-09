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Чи введуть додаткові обмеження на банківські рахунки клієнтів: пояснення НБУ

Ілюстративне фото: НБУ пояснив, що не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Поширена у соцмережах інформація є недостовірною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

Що передувало

У понеділок, 9 вересня, у соцмережах поширилась інформація щодо того, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть".

Пояснення НБУ

Як поясниил у Нацбанку, банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - заявили в НБУ.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що Національний банк України спростував інформацію у медіа про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення фінансового моніторингу та стягують на свою користь 20%.

Також в Україні діє базовий закон про протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму. Він передбачає причини для блокування операцій клієнтів. Також банки на основі рішень НБУ встановлюють свої норми щодо перевірки клієнтів та їхніх операцій.

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