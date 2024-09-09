Чи введуть додаткові обмеження на банківські рахунки клієнтів: пояснення НБУ

Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Поширена у соцмережах інформація є недостовірною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.
У понеділок, 9 вересня, у соцмережах поширилась інформація щодо того, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть".
Як поясниил у Нацбанку, банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.
"Ця інформація не відповідає дійсності", - заявили в НБУ.
Раніше РБК-Україна розповідало про те, що Національний банк України спростував інформацію у медіа про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення фінансового моніторингу та стягують на свою користь 20%.
Також в Україні діє базовий закон про протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму. Він передбачає причини для блокування операцій клієнтів. Також банки на основі рішень НБУ встановлюють свої норми щодо перевірки клієнтів та їхніх операцій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.