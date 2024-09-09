Введут ли дополнительные ограничения на банковские счета клиентов: объяснение НБУ

Что предшествовало

В понедельник, 9 сентября, в соцсетях распространилась информация о том, что НБУ якобы "хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать".

Объяснение НБУ

Как пояснил в Нацбанке, банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по финансовому мониторингу и требованиям НБУ.

"Эта информация не соответствует действительности", – заявили в НБУ.