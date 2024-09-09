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Введут ли дополнительные ограничения на банковские счета клиентов: объяснение НБУ

Иллюстративное фото: НБУ объяснил, что не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов. Распространенная в соцсетях информация недостоверна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

Что предшествовало

В понедельник, 9 сентября, в соцсетях распространилась информация о том, что НБУ якобы "хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать".

Объяснение НБУ

Как пояснил в Нацбанке, банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по финансовому мониторингу и требованиям НБУ.

"Эта информация не соответствует действительности", – заявили в НБУ.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что Национальный банк Украины опроверг информацию в медиа о том, что банки якобы начали штрафовать своих клиентов за нарушение финансового мониторинга и взимают в свою пользу 20%.

Также в Украине действует базовый закон о противодействии отмыванию средств/финансированию терроризма . Он предусматривает причины блокирования операций клиентов. Также банки на основе решений НБУ устанавливают свои нормы по проверке клиентов и их операциям.

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