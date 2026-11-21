В конце ноября валютный рынок Украины может оставаться относительно спокойным, несмотря на рост инфляции, подорожание горючего и повышенный спрос на иностранную валюту. На следующей неделе доллар на межбанке прогнозируют в пределах 45,1–45,75 грн, а евро – 50–52 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой .

Что будет влиять на курс валют в конце ноября

Одним из главных факторов давления на гривну будет оставаться инфляция. В октябре ее годовой показатель составил 11%, а за первые 10 месяцев года цены выросли на 10,3%.

На валютный рынок также повлияет подорожание горючего. В октябре горючее и смазочные масла выросли в цене на 5,3%. Это может увеличивать затраты производителей и поставщиков, ведь стоимость горючего заложена в себестоимость многих товаров и услуг.

Среди других факторов, влияющих на валютный рынок, эксперт называет:

постоянные атаки на энергетическую, промышленную, транспортную и социальную инфраструктуру;

рост потребностей импортеров в иностранной валюте;

неравномерное соотношение спроса и предложения на межбанковском рынке

По прогнозу Лесового, с 23 по 29 ноября спрос на межбанковском валютном рынке может на 15–20% превышать предложение. Для покрытия дисбаланса Национальный банк будет осуществлять валютные интервенции. Их возможный недельный объем оценивается в 1–1,5 млрд. долларов.

Именно присутствие регулятора на рынке остается одним из главных факторов сдерживания курсовых колебаний. Благодаря механизму управляемой гибкости, НБУ сможет ограничивать чрезмерный рост стоимости валюты и сглаживать дисбалансы спроса и предложения.

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Как ''черная пятница'' может повлиять на курс доллара

Дополнительным фактором для наличного валютного рынка станет "черная пятница", которая приходится на 27 ноября.

По словам эксперта, сезонные скидки в торговых сетях могут побуждать часть украинцев использовать валютные сбережения для покупок. Это в свою очередь способно увеличить предложение наличной валюты и сдерживать ее подорожание.

Также в конце ноября может сократиться разница между курсами покупки и продажи доллара в банках и обменниках. Если раньше в отдельных учреждениях она достигала 1–1,5 грн, то в дальнейшем может стать меньше.

Каким будет курс доллара и евро 23-29 ноября

По предварительному прогнозу Тараса Лесового, на следующей неделе валютный рынок будет оставаться относительно сбалансированным. Ожидаемые курсовые коридоры составят:

межбанковский рынок: доллар – 45,1–45,75 грн, евро – 50–52 грн;

наличный рынок: доллар – 45,5–46,2 грн, евро – 50–52 грн.

Ежедневные курсовые изменения, по прогнозу, будут умеренными. На межбанке они могут составлять до 0,05–0,15 грн., в коммерческих банках – до 0,1–0,2 грн., а в обменниках – до 0,3 грн.

Средние недельные отклонения курсов ожидаются в пределах 1–1,5% от стартовых показателей недели.

Следовательно, несмотря на инфляционное давление, военные риски и повышенный спрос на валюту, в конце ноября резкие курсовые колебания не прогнозируются. Важную роль в сдерживании дисбалансов и чрезмерном росте курса будут играть валютные интервенции Национального банка.

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