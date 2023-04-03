Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри

На його думку, член оборонного комітету ВР Федір Веніславський, який раніше допускав роздачу повісток у Viber чи Telegram, "або некоректно висловився, або просто це було вирвано з контексту".

"Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році", - заявив Федоров.

Передісторія

Нагадаємо, раніше народний депутат Федір Веніславський розповів, що у Верховній раді розглядають можливість "вручення" повісток через месенджери.

За його словами, усі технічні можливості на це є, адже до початку війни база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована.

Додамо, чи можливі повістки в месенджерах на законних підставах - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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