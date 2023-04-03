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Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры

Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине запустить выдачу повесток через мессенджеры технически невозможно. По крайней мере, в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова в интервью LIGA.net.

По его мнению, член оборонного комитета ВР Федор Вениславский, ранее допускавший раздачу повесток в Viber или Telegram, "либо некорректно высказался, либо просто это было вырвано из контекста".

"Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и лица в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно сделать условно в этом году", - заявил Федоров.

Предыстория

Напомним, ранее народный депутат Федор Вениславский рассказал, что в Верховной раде рассматривают возможность "вручения" повесток через мессенджеры.

По его словам, все технические возможности на это есть, ведь к началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована.

Добавим, о том, возможны ли повестки в мессенджерах на законных основаниях - читайте в материале РБК-Украина.

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