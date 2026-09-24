Чи враховують аліменти під час розрахунку субсидії: пояснення ПФУ

Під час призначення житлової субсидії Пенсійний фонд визначає середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. До нього входять різні види доходів, інформацію про які ПФУ отримує від державних органів, а також доходи, задекларовані людиною.

Серед доходів, які враховуються при розрахунку субсидії, є й отримані аліменти. Пенсійний фонд окремо наголошував на цьому у своїх роз'ясненнях.

Тобто якщо, наприклад, мати або батько отримує аліменти на дитину, ці кошти можуть збільшити сукупний дохід домогосподарства, який використовується для визначення розміру субсидії.

Розмір житлової субсидії залежить від співвідношення доходів домогосподарства та обов'язкового відсотка платежу за комунальні послуги. Чим вищий сукупний дохід, тим більшою може бути сума, яку домогосподарство має сплачувати самостійно.

Тому отримання аліментів може вплинути не на саме право людини звернутися за субсидією, а на розмір призначеної допомоги.

За який період враховують доходи

Період, за який беруть доходи, залежить від того, коли призначається субсидія.

Для призначення допомоги з початку опалювального сезону враховуються доходи за I та II квартали поточного року. Якщо субсидію призначають з початку неопалювального сезону, беруть доходи за III та IV квартали попереднього року. Якщо людина звертається не з початку сезону, застосовується інший розрахунковий період.

Для опалювального сезону 2026-2027 років ПФУ зазначає, що під час розрахунку враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2026 року.

Чи потрібно повідомляти ПФУ про аліменти

Субсидія розраховується на підставі інформації про доходи, яку Пенсійний фонд отримує, зокрема, від Державної податкової служби, а також даних, задекларованих заявником.

Тому під час звернення за субсидією важливо надавати достовірну інформацію про склад домогосподарства та доходи. Якщо певні відомості відсутні у державних реєстрах, ПФУ може враховувати задекларовані людиною доходи.