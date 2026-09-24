Учитывают ли алименты при расчете субсидии: объяснение ПФУ

При назначении жилищной субсидии Пенсионный фонд определяет среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В него входят разные виды доходов, информацию о которых ПФУ получает от государственных органов, а также доходы, задекларированные человеком.

Среди доходов, учитываемых при расчете субсидии, есть и полученные алименты. Пенсионный фонд отдельно подчеркивал это в своих разъяснениях.

То есть, если, например, мать или отец получает алименты на ребенка, эти средства могут увеличить совокупный доход домохозяйства, используемый для определения размера субсидии.

Размер жилищной субсидии зависит от соотношения доходов домохозяйства и обязательного процента платежа за коммунальные услуги. Чем выше совокупный доход, тем больше может быть сумма, которую домохозяйство должно платить самостоятельно.

Поэтому получение алиментов может повлиять не на само право человека обратиться за субсидией, а на размер назначенной помощи.

За какой период учитывают доходы

Период, за который учитывают доходы, зависит от того, когда назначается субсидия.

Для назначения пособия с начала отопительного сезона учитываются доходы за I и II кварталы текущего года. Если субсидию назначают с начала неотопительного сезона, берут доходы за III и IV кварталы предыдущего года. Если человек обращается не с начала сезона, применяется другой расчетный период.

Для отопительного сезона 2026-2027 годов ПФУ отмечает, что при расчете учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2026 года.

Нужно ли сообщать ПФУ об алиментах

Субсидия рассчитывается на основании информации о доходах, получаемой Пенсионным фондом, в частности от Государственной налоговой службы, а также данных, задекларированных заявителем.

Поэтому при обращении за субсидией важно предоставлять достоверную информацию о составе домохозяйства и доходах. Если некоторые сведения отсутствуют в государственных реестрах, ПФУ может учитывать задекларированные человеком доходы.