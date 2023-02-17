UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи впливають ракетні обстріли росіян на курс долара в Україні: відповідь голови НБУ

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Ракетні обстріли цивільної інфраструктури з боку Росії впливали на курс гривні до долара лише в жовтні. Потім курс залишався стабільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку голови НБУ Андрія Пишного для видання "Економічна правда".

"Валютний ринок відчутно "нервував" з цього приводу лише одного разу - в жовтні 2022-го. Далі він навчився виносити "за дужки" ракетні обстріли - такою є віра українців і в самих себе, і в тих, хто буквально тримає над нами небо", - зазначив він.

Як нагадав Пишний, у перші години повномасштабної війни НБУ був змушений зафіксувати офіційний курс, а в липні 2022-го - скоригувати його на 25% та запровадити додаткові обмеження на валютному ринку для захисту макрофінансової системи.

"Уже більше ніж пів року різниця між офіційним та готівковим курсами не перевищує 10-11%, а коливання є абсолютно незначними навіть під час обстрілів", - повідомив голова НБУ.

За його словами, завдяки адміністративним заходам та допомозі міжнародної спільноти вдалося зберегти міжнародні резерви. На кінець січня 2023-го їх рівень (29,9 млрд доларі) був вищим на 9%, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

"Однак будь-які штучні обмеження, як відомо, спрацьовують лише тимчасово, згодом продукуючи нові ризики. Для їх уникнення НБУ постійно відслідковує та аналізує ситуацію, прораховуючи можливі сценарії та готуючи відповідні рішення", - додав Пишний.

Нагадаємо, в обмінних пунктах України 16 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,05 гривень за долар, попри новий обстріл інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс гривны