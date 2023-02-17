Чи впливають ракетні обстріли росіян на курс долара в Україні: відповідь голови НБУ

"Валютний ринок відчутно "нервував" з цього приводу лише одного разу - в жовтні 2022-го. Далі він навчився виносити "за дужки" ракетні обстріли - такою є віра українців і в самих себе, і в тих, хто буквально тримає над нами небо", - зазначив він.

Як нагадав Пишний, у перші години повномасштабної війни НБУ був змушений зафіксувати офіційний курс, а в липні 2022-го - скоригувати його на 25% та запровадити додаткові обмеження на валютному ринку для захисту макрофінансової системи.

"Уже більше ніж пів року різниця між офіційним та готівковим курсами не перевищує 10-11%, а коливання є абсолютно незначними навіть під час обстрілів", - повідомив голова НБУ.

За його словами, завдяки адміністративним заходам та допомозі міжнародної спільноти вдалося зберегти міжнародні резерви. На кінець січня 2023-го їх рівень (29,9 млрд доларі) був вищим на 9%, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

"Однак будь-які штучні обмеження, як відомо, спрацьовують лише тимчасово, згодом продукуючи нові ризики. Для їх уникнення НБУ постійно відслідковує та аналізує ситуацію, прораховуючи можливі сценарії та готуючи відповідні рішення", - додав Пишний.