Влияют ли ракетные обстрелы россиян на курс доллара в Украине: ответ главы НБУ

"Валютный рынок ощутимо "нервничал" по этому поводу лишь однажды - в октябре 2022-го. Далее он научился выносить "за скобки" ракетные обстрелы - такова вера украинцев и в самих себя, и в тех, кто буквально держит над нами небо ", - отметил он.

Как напомнил Пышный, в первые часы полномасштабной войны НБУ был вынужден зафиксировать официальный курс, а в июле 2022-го - скорректировать его на 25% и ввести дополнительные ограничения на валютном рынке для защиты макрофинансовой системы.

"Уже более полугода разница между официальным и наличным курсами не превышает 10-11%, а колебания абсолютно незначительны даже во время обстрелов", - сообщил глава НБУ.

По его словам, благодаря административным мерам и помощи международного сообщества удалось сохранить международные резервы. К концу января 2023-го их уровень (29,9 млрд долларов) был выше на 9%, чем в начале полномасштабного вторжения.

"Однако любые искусственные ограничения, как известно, срабатывают лишь временно, впоследствии продуцируя новые риски. Во избежание их НБУ постоянно отслеживает и анализирует ситуацию, просчитывая возможные сценарии и готовя соответствующие решения", - добавил Пышный.