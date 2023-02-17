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Влияют ли ракетные обстрелы россиян на курс доллара в Украине: ответ главы НБУ

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны России влияли на курс гривны по отношению к доллару только в октябре. Затем курс оставался стабильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главы НБУ Андрея Пышного для издания "Экономическая правда".

"Валютный рынок ощутимо "нервничал" по этому поводу лишь однажды - в октябре 2022-го. Далее он научился выносить "за скобки" ракетные обстрелы - такова вера украинцев и в самих себя, и в тех, кто буквально держит над нами небо ", - отметил он.

Как напомнил Пышный, в первые часы полномасштабной войны НБУ был вынужден зафиксировать официальный курс, а в июле 2022-го - скорректировать его на 25% и ввести дополнительные ограничения на валютном рынке для защиты макрофинансовой системы.

"Уже более полугода разница между официальным и наличным курсами не превышает 10-11%, а колебания абсолютно незначительны даже во время обстрелов", - сообщил глава НБУ.

По его словам, благодаря административным мерам и помощи международного сообщества удалось сохранить международные резервы. К концу января 2023-го их уровень (29,9 млрд долларов) был выше на 9%, чем в начале полномасштабного вторжения.

"Однако любые искусственные ограничения, как известно, срабатывают лишь временно, впоследствии продуцируя новые риски. Во избежание их НБУ постоянно отслеживает и анализирует ситуацию, просчитывая возможные сценарии и готовя соответствующие решения", - добавил Пышный.

Напомним, в обменных пунктах Украины 16 февраля 2023 года курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,05 гривен за доллар, несмотря на новые обстрелы инфраструктуры.

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