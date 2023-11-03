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Чи впливає війна Ізраїля на військову підтримку України: відповідь Кулеби

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Війна на Близькому Сході жодним чином не нашкодила підтримці України з боку міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі ZDF "Maybrit Illner".

Як відзначив Кулеба, Україна отримала на всіх рівнях зобов'язання, що підтримка нашої країни продовжуватиметься. 

Taurus для України 

Що стосується дискусій довкола крилатих ракет Taurus, Кулеба заявив, що розуміє, що Німеччині необхідно більше часу для ухвалення відповідного рішення. 

Водночас міністр зауважив, що аргументи щодо дальності стрільби не мають сенсу, оскільки питання більше стосується довіри. Україна, зі свого боку, пообіцяла, що не використовуватиме снаряди проти території Росії. 

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль.Терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

Вчора, 27 жовтня, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території.

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