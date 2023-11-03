Влияет ли война Израиля на военную поддержку Украины: ответ Кулебы

Как отметил Кулеба, Украина получила на всех уровнях обязательства, что поддержка нашей страны будет продолжаться.

Taurus для Украины

Что касается дискуссий вокруг крылатых ракет Taurus, Кулеба заявил, что понимает, что Германии необходимо больше времени для принятия соответствующего решения.

В то же время министр отметил, что аргументы относительно дальности стрельбы не имеют смысла, поскольку вопрос больше касается доверия. Украина, в свою очередь, пообещала, что не будет использовать снаряды против территории России.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль, террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим, со своей стороны, начал операцию против террористов.

Вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.