Чи впливає відкриття ФОП на субсидію: відповідь ПФУ

Дохід ФОП враховується під час визначення середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Для підприємців на спрощеній системі оподаткування діють окремі правила розрахунку такого доходу.

ПФУ отримує інформацію про доходи людей, зокрема, від Державної податкової служби. Також фонд отримує дані про групу єдиного податку, до якої належить ФОП.

Для підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, до сукупного доходу за кожен місяць розрахункового періоду враховується умовний дохід у визначеному розмірі.

ПФУ пояснює, що для платників єдиного податку:

першої групи враховується один розмір мінімальної заробітної плати;

другої групи - два розміри мінімальної заробітної плати;

третьої групи - три розміри мінімальної заробітної плати.

Розмір мінімальної зарплати береться станом на кінець періоду, за який враховуються доходи. При цьому фактична сума підприємницького доходу не визначає цю величину безпосередньо.

Водночас дохід від підприємницької діяльності, інформацію про який Державна податкова служба надала Пенсійному фонду на його запит, для таких ФОП окремо не включається до розрахунку.

Відкрив ФОП, але доходу ще немає: що із субсидією

Відсутність фактичного заробітку від підприємницької діяльності не означає, що для розрахунку субсидії дохід ФОП дорівнюватиме нулю.

ПФУ прямо зазначає, що для підприємця на спрощеній системі оподаткування до сукупного доходу за кожен місяць розрахункового періоду враховується визначений розмір доходу незалежно від того, отримував ФОП фактичний дохід чи ні.

Тому відкриття ФОП може вплинути на розмір субсидії навіть у ситуації, коли підприємець фактично ще не отримував прибутку.

Чи потрібно повідомляти ПФУ про відкриття ФОП

Пенсійний фонд отримує необхідну інформацію про доходи та статус платника єдиного податку від державних органів. Зокрема, ПФУ отримує від Державної податкової служби дані про доходи та групу єдиного податку ФОП.

Водночас під час звернення за субсидією заявник має подавати достовірну інформацію про склад домогосподарства та обставини, які можуть впливати на призначення допомоги.