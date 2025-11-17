Чи вплинув підрив колії у Польщі на графік потягів до України? Що кажуть в УЗ

Що передувало

Сьогодні вранці стало відомо, що залізничні колії на маршруті Варшава-Люблін, по якому йде допомога Україні, були пошкоджені. Попередньо, влада Польщі розглядала версію диверсії. Варто зауважити, що цей маршрут має важливе логістичне значення. Зокрема, для постачання допомоги Україні.

Машиніст поїзда телефоном повідомив про пошкодження інфраструктури поблизу Жичина в Гарволінському повіті Мазовецького воєводства, неподалік станції PKP Mika.

За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, на колії стався підрив.

"Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін – це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення", - зазначив Туск.

Що кажуть в "Укрзалізниці"

В "Укрзалізниці" уточнили, що за даними польської сторони, відбулась спроба диверсії на ділянці "Варшава - Люблін". Там спрацював вибуховий пристрій, який зруйнував ділянку колії.

"Триває розслідування. Рух здійснюється суміжною колією. Вплив на графік нашого поїзда Київ-Варшава: +25 хвилин, всі стикувальні поїзди до наших пересадкових поїздів до Хелму - також графіком", - повідомили у компанії.