Чи вплинуть шторми на можливість росіян виводити ракетоносії у Чорне море: відповідь ВМС

"Сезон штормів вже розпочинається. Це, по-перше, ускладнює навігацію, враховуючи, де зараз ворог базується. Тому вітер Бора ускладнює навігацію для росіян", - зазначив він.

За словами Плетенчука, хоча російські війська можуть виходити в море під час шторму, у таких умовах вони не можуть використовувати ракетне озброєння. Якщо сила хвиль досягає чотирьох балів або більше, застосування ракет стає неможливим, хоча кораблі почуваються досить стабільно.

Він також додав, що шторми впливають не лише на ракетоносії, але й на підводні човни, авіацію та споруди навколо Керченського мосту.

"Але, звісно, це буде впливати й на щільність застосування авіації, і на споруди, які вони набудували навколо так званого кримського мосту. Тому це вносить свої корективи в їхню діяльність. Період цей досить тривалий. До весни", - заявив він.