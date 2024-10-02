Повлияют ли штормы на возможность россиян выводить ракетоносители в Черное море: ответ ВМС

Штормы, которые начинаются в осенний сезон, создают значительные препятствия для выхода российских ракетоносителей в открытое море.

Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Суспільне. Новини".

"Сезон штормов уже начинается. Это, во-первых, усложняет навигацию, учитывая, где сейчас враг базируется. Поэтому ветер Бора усложняет навигацию для россиян", - отметил он.

По словам Плетенчука, хотя российские войска могут выходить в море во время шторма, в таких условиях они не могут использовать ракетное вооружение. Если сила волн достигает четырех баллов или более, применение ракет становится невозможным, хотя корабли чувствуют себя достаточно стабильно.

Он также добавил, что штормы влияют не только на ракетоносители, но и на подводные лодки, авиацию и сооружения вокруг Керченского моста.

"Но, конечно, это будет влиять и на плотность применения авиации, и на сооружения, которые они настроили вокруг так называемого крымского моста. Поэтому это вносит свои коррективы в их деятельность. Период этот достаточно длительный. До весны", - заявил он.