Чи вплинуть мита Трампа проти Європи на її допомогу Україні: пояснення експерта

На думку професора, можливість того, що ЄС у певний момент буде неспроможний фінансувати Україну через торгову війну із США, малоймовірна

"Ми розглядали такий сценарій, він вбачається реалістичним, але малоймовірним. Малоймовірним через те, що, а ні 40, а ні 100, а ні 200 мільярдів євро не є непідйомною сумою для Європейського Союзу. Я маю на увазі пряму військову чи фінансову допомогу Україні. Тим більше, що є абсолютно зрозумілий інструмент - російські знерухомлені активи", - розповів Длігач.

Професор додав, що така ситуація навряд чи станеться ще й через те, що у Європейського о Союзу є чим торгуватися зі Сполученим Штатом Америки.

"Мова йде про технології, про хімію, про обладнання. Бо Сполучені Штати Америки залежать від європейського імпорту", - зазначив експерт.

Длігач вважає, що Євросоюз зараз скористається ситуацією з новими тарифами США, щоб посилити власну конкурентну спроможність та "продати внутрішньому політикуму" необхідність проведення радикальної модернізації самого ЄС. Європа намагатиметься зробити блок більш інвестиційно привабливим.

"Я б сказав, що як раз переорієнтація індійських та китайських виробників на європейський ринок заміщуючи нестачу продажів на американському ринку, може бути навіть більшим викликом ніж торгова війна з США", - резюмував Длігач.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв про плани ввести мита на товари з країн Євросоюзу.

Зокрема, Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без будь-яких винятків або вилучень. Мита, які також охоплюють готові металеві вироби, покликані присікти те, що чиновники адміністрації назвали спробами країн обійти наявні тарифи.

Пізніше, 2 квітня, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн.