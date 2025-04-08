Чи вплинуть мита Трампа проти Європи на її допомогу Україні: пояснення експерта

Нові тарифи президента США Дональда Трампа проти Євросоюзу навряд чи залишать Україну без фінансової та військової підтримки Європи.
Таку думку в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив Андрій Длігач, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка і голова Advanter Group.
На думку професора, можливість того, що ЄС у певний момент буде неспроможний фінансувати Україну через торгову війну із США, малоймовірна
"Ми розглядали такий сценарій, він вбачається реалістичним, але малоймовірним. Малоймовірним через те, що, а ні 40, а ні 100, а ні 200 мільярдів євро не є непідйомною сумою для Європейського Союзу. Я маю на увазі пряму військову чи фінансову допомогу Україні. Тим більше, що є абсолютно зрозумілий інструмент - російські знерухомлені активи", - розповів Длігач.
Професор додав, що така ситуація навряд чи станеться ще й через те, що у Європейського о Союзу є чим торгуватися зі Сполученим Штатом Америки.
"Мова йде про технології, про хімію, про обладнання. Бо Сполучені Штати Америки залежать від європейського імпорту", - зазначив експерт.
Длігач вважає, що Євросоюз зараз скористається ситуацією з новими тарифами США, щоб посилити власну конкурентну спроможність та "продати внутрішньому політикуму" необхідність проведення радикальної модернізації самого ЄС. Європа намагатиметься зробити блок більш інвестиційно привабливим.
"Я б сказав, що як раз переорієнтація індійських та китайських виробників на європейський ринок заміщуючи нестачу продажів на американському ринку, може бути навіть більшим викликом ніж торгова війна з США", - резюмував Длігач.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв про плани ввести мита на товари з країн Євросоюзу.
Зокрема, Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без будь-яких винятків або вилучень. Мита, які також охоплюють готові металеві вироби, покликані присікти те, що чиновники адміністрації назвали спробами країн обійти наявні тарифи.
Пізніше, 2 квітня, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн.
Вчора, 7 квітня, стало відомо, що Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%. Він також хоче, щоб Європа заплатила репарації за минулі роки.
В ЄС заявили, що мають "рішучий план" заходів у відповідь на мита, запроваджені та заплановані до запровадження президентом США Дональдом Трампом. Перші контрзаходи Європи можуть набрати чинності вже 15 квітня.
Разом з тим Євросоюз запропонував США встановити взаємні нульові тарифи на промислові товари, щоб уникнути великої торгової війни між країнами.
Сьогодні ж Трамп відхилив пропозицію Брюсселя про нульові тарифи і заявив, що ЄС має купити американську енергію на 350 мільярдів доларів, щоб отримати послаблення тарифів.
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