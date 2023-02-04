Чи вплинуло похолодання на відключення світла в Києві: відповідь YASNO

Попри те, що в Києві останніми днями значно похолоднішало, вводити екстренні відключення не планують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка у Facebook.
"Попри те, що похолоднішало, у Києві залишаємося в графіках", - заявив Коваленко.
Він повідомив, що навпаки нині на теплових електростанціях збільшилися обсяги генерації. За його словами, на завтра "Укренерго" надало обмеження лише з 16.00 до 20.00 у обсягах:
"Решту часу, сподіваємося, будемо без відключень", - наголосив гендиректор YASNO.
Нагадаємо, раніше Коваленко повідомив, що в Києві переважній більшості будинків вимикають світло за графіком, проте є 3 % яким технічно неможливо це зробити.
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