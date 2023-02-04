Чи вплинуло похолодання на відключення світла в Києві: відповідь YASNO

Попри те, що в Києві останніми днями значно похолоднішало, вводити екстренні відключення не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка у Facebook .

"Попри те, що похолоднішало, у Києві залишаємося в графіках", - заявив Коваленко.

Він повідомив, що навпаки нині на теплових електростанціях збільшилися обсяги генерації. За його словами, на завтра "Укренерго" надало обмеження лише з 16.00 до 20.00 у обсягах:

1233 МВт на день для Києва;

1494 МВт на день для Дніпра.

"Решту часу, сподіваємося, будемо без відключень", - наголосив гендиректор YASNO.