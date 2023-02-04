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Повлияло ли похолодание на отключение света в Киеве: ответ YASNO

Фото: YASNO рассказало, повлияло ли похолодание на отключение света в Киеве (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на то, что в Киеве в последние дни значительно похолодало, вводить экстренные отключения не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко в Facebook .

"Несмотря на то, что похолодало, в Киеве остаемся в графиках", - заявил Коваленко.

Он сообщил, что наоборот на тепловых электростанциях увеличились объемы генерации. По его словам, на завтра "Укрэнерго" предоставило ограничение только с 16.00 до 20.00 в объемах:

  • 1233 МВт в день для Киева;
  • 1494 МВт в день для Днепра.

"Остальное время, надеемся, будем без отключений", - подчеркнул гендиректор YASNO.

Напомним, ранее Коваленко сообщил, что в Киеве подавляющем большинстве домов выключают свет по графику, однако есть 3%, которым технически невозможно это сделать.

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ДТЭККиевЭлектроэнергия