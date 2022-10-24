Чи вплинули обстріли міст на схильність українців до переговорів з ворогом: дані опитування

Натомість лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.

Хоча із Заходу на Схід і зростає частка тих, хто готовий до поступок, але у всіх регіонах більшість дотримуються думки, що треба продовжувати збройний опір. Навіть на Сході 69% дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях, які зазнають постійних ракетних та артилерійських обстрілів).

Серед респондентів, які обрали російську мову для проведення інтерв’ю, також переважна більшість (66%) вважають, що потрібно продовжувати збройний опір, навіть якщо обстріли продовжаться (і лише 29% вважають, що потрібно розпочинати переговорити, навіть якщо доведеться йти на поступки).

"Якщо метою терористичних обстрілів українських міст для Росії було посіяти паніку, зневіру та примусити українців капітулювати, то ми знову бачимо, як Росія "блискучо" реалізовує свої цілі", - зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

За його словами, терор продовжується, люди гинуть чи зазнають поранень, українські сім’ї змушені в темряві проводити вечори.

"Проте всенародний біль від втрат та руйнувань не залякує людей, а каналізується у гнів і злість на ворогів. Український народ зберігає потужну єдність і стійкість та готовий продовжувати боротьбу до перемоги", - додав соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 21-23 жовтня 2022 року серед 1000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.