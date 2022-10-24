Повлияли ли обстрелы городов на склонность украинцев к переговорам с врагом: данные опроса

Только 10% респондентов ответили, что нужно перейти к переговорам для скорейшего прекращения обстрелов, даже если придется пойти на уступки России.

Хотя с Запада на Восток и растет доля готовых к уступкам, но во всех регионах большинство придерживаются мнения, что нужно продолжать вооруженное сопротивление. Даже на Востоке 69% придерживаются такого мнения (это отвечают люди, проживающие в Харьковской и Донецкой областях, которые подвергаются постоянным ракетным и артиллерийским обстрелам).

Среди респондентов, выбравших русский язык для проведения интервью, также подавляющее большинство (66%) считают, что нужно продолжать вооруженное сопротивление, даже если обстрелы продолжатся (и только 29% считают, что нужно начинать переговорить, даже если придется идти на уступки).

"Если целью террористических обстрелов украинских городов для России было посеять панику, уныние и заставить украинцев капитулировать, то мы снова видим, как Россия "блестяще" реализует свои цели", - отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

По его словам, террор продолжается, люди гибнут или получают ранения, украинские семьи вынуждены в темноте проводить вечера.

"Однако всенародная боль от потерь и разрушений не запугивает людей, а канализируется в гнев и злость на врагов. Украинский народ сохраняет мощное единство и устойчивость и готов продолжать борьбу за победу", - добавил социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 21-23 октября 2022 среди 1000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.