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Чи вплинула війна на поширеність куріння в Україні: дані опитування

Фото: поширеність куріння в Україні під час війни зазнало певних змін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Поширеність куріння з початком повномасштабної війни та вживання нових тютюнових виробів серед дорослого населення зазнали деяких істотних змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Зокрема, 42,3% відповіли, що війна ніяк не вплинула на інтенсивність їхнього споживання тютюну або нікотину; 40,2% зазначили, що почали вживати трохи більше або значно більше тютюну або нікотину; 12,6% повідомили, що почали споживати менше або значно менше.

Приблизно 27,4% респондентів (44,0% чоловіків і 13,7% жінок) на даний момент вживають будь-які тютюнові та нікотинові вироби. Серед них щоденних споживачів - 23,0% (37,5% чоловіків та 11,1% жінок).

Найбільш вживаним тютюновим виробом залишаються сигарети (83% споживачів усіх тютюнових виробів).

Поширеність вживання новітніх тютюнових та нікотинових виробів є порівняно низькою: електронні сигарети (3,3%), ТВЕН (3,0%) та кальян (2,6%).

Серед основних причин використання ТВЕН користувачі назвали можливість їх використання у місцях, де традиційне куріння заборонено (54,3%).

Дані показали, що 63,1% курців планують кинути палити.

Опитування КМІС проводилося з 4 до 12 квітня 2023 року методом телефонного інтерв’ю серед опитано 2020 дорослих жителів України. Вибірка дослідження репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старших). Населення, що мешкає на тимчасово окупованих територіях, де не працюють українські оператори мобільного зв’язку, не брало участі в опитуванні.

Нагадаємо, за даними Держстату, сигарети преміум-класу в Україні за 2022 рік подорожчали на 23,4% до 82,6 гривні за пачку.

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