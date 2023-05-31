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Повлияла ли война на распространенность курения в Украине: данные опроса

Фото: распространенность курения в Украине во время войны претерпела определенные изменения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Распространенность курения с началом полномасштабной войны и употребление новых табачных изделий среди взрослого населения претерпели некоторые изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В частности, 42,3% ответили, что война никак не отразилась на интенсивности их потребления табака или никотина; 40,2% отметили, что стали употреблять немного больше или гораздо больше табака или никотина; 12,6% сообщили, что стали потреблять меньше или гораздо меньше.

Приблизительно 27,4% респондентов (44,0% мужчин и 13,7% женщин) на данный момент употребляют любые табачные и никотиновые изделия. Среди них ежедневных потребителей - 23,0% (37,5% мужчин и 11,1% женщин).

Наиболее употребляемым табачным изделием остаются сигареты (83% потребителей всех табачных изделий).

Распространенность употребления новейших табачных и никотиновых изделий сравнительно низкая: электронные сигареты (3,3%), ТВЭН (3,0%) и кальян (2,6%).

Среди основных причин использования ТВЭН пользователи назвали возможность их использования в местах, где традиционное курение запрещено (54,3%).

Данные показали, что 63,1% курильщиков планируют бросить курить.

Опрос КМИС проводился с 4 по 12 апреля 2023 года методом телефонного интервью среди опрошенных 2020 взрослых жителей Украины. Выборка исследования репрезентативна для взрослого населения Украины (18 лет и старше). Население, проживающее на временно оккупированных территориях, где не работают украинские операторы мобильной связи, не участвовало в опросе.

Напомним, по данным Госстата, сигареты премиум-класса в Украине за 2022 год подорожали на 23,4% до 82,6 гривны за пачку.

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