Повлияла ли война на распространенность курения в Украине: данные опроса

В частности, 42,3% ответили, что война никак не отразилась на интенсивности их потребления табака или никотина; 40,2% отметили, что стали употреблять немного больше или гораздо больше табака или никотина; 12,6% сообщили, что стали потреблять меньше или гораздо меньше.

Приблизительно 27,4% респондентов (44,0% мужчин и 13,7% женщин) на данный момент употребляют любые табачные и никотиновые изделия. Среди них ежедневных потребителей - 23,0% (37,5% мужчин и 11,1% женщин).

Наиболее употребляемым табачным изделием остаются сигареты (83% потребителей всех табачных изделий).

Распространенность употребления новейших табачных и никотиновых изделий сравнительно низкая: электронные сигареты (3,3%), ТВЭН (3,0%) и кальян (2,6%).

Среди основных причин использования ТВЭН пользователи назвали возможность их использования в местах, где традиционное курение запрещено (54,3%).

Данные показали, что 63,1% курильщиков планируют бросить курить.

Опрос КМИС проводился с 4 по 12 апреля 2023 года методом телефонного интервью среди опрошенных 2020 взрослых жителей Украины. Выборка исследования репрезентативна для взрослого населения Украины (18 лет и старше). Население, проживающее на временно оккупированных территориях, где не работают украинские операторы мобильной связи, не участвовало в опросе.