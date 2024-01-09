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Чи вплинула негода на оборону Авдіївки: що кажуть в МВА

Фото: чи вплинула негода на оборону Авдіївки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом вчорашнього дня, 8 січня, навколо Авдіївки випало до пів метра снігу. Наразі на позиціях наших воїнів 15 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Як було гаряче, так і залишається. Зараз мінус 15, майже добу дуже сильно падав сніг. Насипало дуже багато, місцями до пів метра. Це дійсно ускладнює ведення бойових дій як з нашого боку, так і ворогом. Ми знаходимось в обороні, вони намагаються штурмувати", - розповів Барабаш. 

Як відзначив голова МВА, місто перебуває під постійними обстрілами ворога. В день терористи завдаються близько 20 авіабомбових ударів.

"99% коли повітряна тривога у Донецькій області, по місту в нас прилітає", - відзначив Барабаш. 

Лінія фронту залишається стабільною, втім, росіяни готуються до чергового масованого застосування важкої техніки, а також продовжують піхотні штурми. 

Ситуація в Авдіївці та ворожі штурми

Нагадаємо, російські загарбники на початку жовтня минулого року активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Як відзначав в грудні Білий дім, терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили 220 бойових машин. 

За словами Барабаша, найбільшою проблемою для міста залишається логістика. Їжа та інші необхідні речі завозяться лише однією трасою, яка є небезпечною.

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