Повлияла ли непогода на оборону Авдеевки: что говорят в МВА

"Как было горячо, так и остается. Сейчас минус 15, почти сутки очень сильно падал снег. Насыпало очень много, местами до полуметра. Это действительно затрудняет ведение боевых действий как с нашей стороны, так и врагом. Мы находимся в обороне, они пытаются штурмовать", - рассказал Барабаш.

Как отметил глава МВА, город находится под постоянными обстрелами врага. В день террористы наносят около 20 авиабомбовых ударов.

"99% когда воздушная тревога в Донецкой области, по городу у нас прилетает", - отметил Барабаш.

Линия фронта остается стабильной, впрочем, россияне готовятся к очередному массированному применению тяжелой техники, а также продолжают пехотные штурмы.

Ситуация в Авдеевке и вражеские штурмы

Напомним, российские захватчики в начале октября прошлого года активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Как отмечал в декабре Белый дом, террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили 220 боевых машин.

По словам Барабаша, самой большой проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая опасна.