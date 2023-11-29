Чи вплинула негода на бойові дії на фронті та чого очікувати взимку: думки експертів

Як зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко, погода впливає в будь-якому випадку, "незалежно від того, наступаєте ви чи знаходитесь в обороні".

"Погана погода вносить свої корективи. Коли холодно, вітряно і волого, воювати непросто. Але те, що я бачу зараз, погода не особливо позначилася на наших діях у Херсонській області. Можливо, не настільки активно, але загалом українські сили розвивають успіх. Також не можна сказати, що вона якось далася взнаки на росіянах під Авдіївкою", - пояснив він.

А от на думку військового експерта Олександра Коваленка, негода все-таки більше на боці окупантів. Але лише тому, що вони не зважають на кількість загиблих.

"Це заважає наступу, зростає рівень втрат, але їм начхати. Я думаю, найближчими тижнями вони наступатимуть, а ми в більшості локацій будемо в обороні. Хіба що на лівобережжі Херсонської області ініціатива ще може бути за нами", - зазначив він.

Експерти погоджуються: щойно погода стабілізується, наші війська почнуть активніше атакувати. А щодо прогнозів на зиму, багато залежить від нинішніх дій на херсонських плацдармах, від того, як далеко Сили оборони зможуть просунутися.

"Мені здається, шанси розвинути успіх навіть узимку малими групами за підтримки артилерії є. Наскільки мені відомо, у планах українських сил є завдання ударів по ворогу, і як тільки буде з'являтися можливість, діяти такими групами, постійно тримати росіян у напрузі, не даючи перегрупуватися і доукомплектувати підрозділи. Я не виключав би наше просування на лівому березі взимку. Прямо зараз все вирішується безпосередньо там", - пояснив Мусієнко.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 29 листопада, українські військові відбили 16 атак противника на Бахмутському напрямку, продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 9 артилерійських засобів противника.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя та досягли невизначеного успіху на захід від Роботиного у напрямку Копані Запорізької області. Також зберегли позиції та, за повідомленнями, атакували на східному (лівому) березі Херсонської області.

В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.