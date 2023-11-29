Повлияла ли непогода на боевые действия на фронте и чего ожидать зимой: мнения экспертов

Как отметил военный эксперт Александр Мусиенко, погода влияет в любом случае, "независимо от того, наступаете ли вы или находитесь в обороне".

"Плохая погода вносит свои коррективы. Когда холодно, ветрено и влажно, воевать непросто. Но то, что я вижу сейчас, погода не особенно отразилась на наших действиях в Херсонской области. Возможно, не столь активно, но в целом украинские силы развивают успех. Также нельзя сказать, что она как-то сказалась на россиянах под Авдеевкой", - пояснил он.

А вот, по мнению военного эксперта Александра Коваленко, непогода все-таки больше на стороне оккупантов. Но только потому, что они не учитывают количество погибших.

"Это мешает наступлению, растет уровень потерь, но им плевать. Я думаю, в ближайшие недели они будут наступать, а мы в большинстве локаций будем в обороне. Разве что на левобережье Херсонской области инициатива еще может быть за нами", - отметил он.

Эксперты соглашаются: как только погода стабилизируется, наши войска начнут активнее атаковать. А насчет прогнозов на зиму, многое зависит от нынешних действий на херсонских плацдармах, от того, как далеко Силы обороны смогут продвинуться.

"Мне кажется, шансы развить успех даже зимой малыми группами при поддержке артиллерии есть. Насколько мне известно, в планах украинских сил есть нанесение ударов по врагу, и как только будет появляться возможность действовать такими группами, постоянно держать россиян в напряжении, не давая перегруппироваться и доукомплектовать подразделения. Я бы не исключал наше продвижение на левом берегу зимой. Прямо сейчас все решается прямо там", - пояснил Мусиенко.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 29 ноября, украинские военные отразили 16 атак противника на Бахмутском направлении, продолжают проведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 9 артиллерийских средств противника.

В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя и добились неопределенного успеха к западу от Работино в направлении Копани Запорожской области. Также сохранили позиции и, по сообщениям, атаковали на восточном (левом) берегу Херсонской области.

В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.