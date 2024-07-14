Чи вплине замах на Трампа на його рейтинги: думка політолога
Замах на колишнього президента США Дональда Трампа, який стався вчора, 13 липня, ймовірно, не вплине на рейтинги та розподіл сил у рамках президентських виборів.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
"Це навряд чи вплине на тих, хто вагається. А саме вони вирішуватимуть долю виборів, хто на них переможе. А ось ступінь консолідації прихильників Трампа, саме це може спрацювати", - зазначив Фесенко.
Він також попередив, що можлива поява версій про інсценізацію замаху. Їх, зокрема, можуть просувати люди, які не сприймають Трампа.
"Це теж одна з політтехнологій. Якщо ви хочете вплинути на вибори, то можна зімітувати замах, продемонструвати, що ваш лідер під загрозою, він потребує захисту, вороги хочуть його знищити. Це може бути інструментом виборчої кампанії. Тому ця версія точно буде присутня", - уточнив політолог.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 13 липня, під час мітингу в Пенсільванії чоловік кілька разів вистрілив у бік Трампа та натовпу. Колишнього президента США було несерйозно поранено. Внаслідок стрілянини одна людина загинула і ще дві постраждали.
На інцидент уже відреагувала низка світових лідерів. Вони різко засудили спробу вбивства Трампа.
Більш детально про те, який політичний вплив такий інцидент має для США, – у матеріалі РБК-Україна.
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