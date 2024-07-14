Чи вплине замах на Трампа на його рейтинги: думка політолога

Замах на колишнього президента США Дональда Трампа, який стався вчора, 13 липня, ймовірно, не вплине на рейтинги та розподіл сил у рамках президентських виборів.

"Це навряд чи вплине на тих, хто вагається. А саме вони вирішуватимуть долю виборів, хто на них переможе. А ось ступінь консолідації прихильників Трампа, саме це може спрацювати", - зазначив Фесенко.

Він також попередив, що можлива поява версій про інсценізацію замаху. Їх, зокрема, можуть просувати люди, які не сприймають Трампа.

"Це теж одна з політтехнологій. Якщо ви хочете вплинути на вибори, то можна зімітувати замах, продемонструвати, що ваш лідер під загрозою, він потребує захисту, вороги хочуть його знищити. Це може бути інструментом виборчої кампанії. Тому ця версія точно буде присутня", - уточнив політолог.