Повлияет ли покушение на Трампа на его рейтинги: мнение политолога
Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, которое произошло вчера, 13 июля, вероятно, не повлияет на рейтинги и распределение сил в рамках президентских выборов.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.
"Это вряд ли повлияет на колеблющихся. А именно они будут решать судьбу выборов, кто на них победит. А вот степень консолидации сторонников Трампа, именно это может сработать", - отметил Фесенко.
Он также предупредил, что возможно появление версий об инсценировке покушения. Их, в частности, могут продвигать люди, которые не воспринимают Трампа.
"Это тоже одна из политтехнологий. Если вы хотите повлиять на выборы, то можно сымитировать покушение, продемонстрировать, что ваш лидер под угрозой, он нуждается в защите, враги хотят его уничтожить. Это может быть инструментом избирательной кампании. Поэтому эта версия точно будет присутствовать" , - уточнил политолог.
Что предшествовало
Напомним, вчера, 13 июля, во время митинга в Пенсильвании мужчина несколько раз выстрелил в сторону Трампа и толпы. Бывший президент США был несерьезно ранен. В результате стрельбы один человек погиб и еще двое пострадали.
На инцидент уже отреагировал ряд мировых лидеров. Они резко осудили попытку убийства Трампа.
Более детально о том, какое политическое влияние такой инцидент имеет для США, - в материале РБК-Украина.
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