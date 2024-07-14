ua en ru
Вс, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Повлияет ли покушение на Трампа на его рейтинги: мнение политолога

Воскресенье 14 июля 2024 14:48
UA EN RU
Повлияет ли покушение на Трампа на его рейтинги: мнение политолога Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, которое произошло вчера, 13 июля, вероятно, не повлияет на рейтинги и распределение сил в рамках президентских выборов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

"Это вряд ли повлияет на колеблющихся. А именно они будут решать судьбу выборов, кто на них победит. А вот степень консолидации сторонников Трампа, именно это может сработать", - отметил Фесенко.

Он также предупредил, что возможно появление версий об инсценировке покушения. Их, в частности, могут продвигать люди, которые не воспринимают Трампа.

"Это тоже одна из политтехнологий. Если вы хотите повлиять на выборы, то можно сымитировать покушение, продемонстрировать, что ваш лидер под угрозой, он нуждается в защите, враги хотят его уничтожить. Это может быть инструментом избирательной кампании. Поэтому эта версия точно будет присутствовать" , - уточнил политолог.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 13 июля, во время митинга в Пенсильвании мужчина несколько раз выстрелил в сторону Трампа и толпы. Бывший президент США был несерьезно ранен. В результате стрельбы один человек погиб и еще двое пострадали.

На инцидент уже отреагировал ряд мировых лидеров. Они резко осудили попытку убийства Трампа.

Более детально о том, какое политическое влияние такой инцидент имеет для США, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Дональд Трамп Выборы в США
NEWS
В Трампа стреляли. Что известно и в каком состоянии кандидат в президенты США
В Трампа стреляли. Что известно и в каком состоянии кандидат в президенты США
DAILY
Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США