Повлияет ли покушение на Трампа на его рейтинги: мнение политолога

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, которое произошло вчера, 13 июля, вероятно, не повлияет на рейтинги и распределение сил в рамках президентских выборов.

"Это вряд ли повлияет на колеблющихся. А именно они будут решать судьбу выборов, кто на них победит. А вот степень консолидации сторонников Трампа, именно это может сработать", - отметил Фесенко.

Он также предупредил, что возможно появление версий об инсценировке покушения. Их, в частности, могут продвигать люди, которые не воспринимают Трампа.

"Это тоже одна из политтехнологий. Если вы хотите повлиять на выборы, то можно сымитировать покушение, продемонстрировать, что ваш лидер под угрозой, он нуждается в защите, враги хотят его уничтожить. Это может быть инструментом избирательной кампании. Поэтому эта версия точно будет присутствовать" , - уточнил политолог.