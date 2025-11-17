UA

Чи вплине скандал із Міндічем на допомогу Україні від партнерів: що каже Буданов

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Ризик впливу корупційного скандалу у сфері енергетики на міжнародну допомогу Україні існує. Але українцям потрібно зберігати холодний розум, щоб не погіршити ситуацію.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Вплив на допомогу Україні

"Такий ризик існує (негативного впливу на допомогу через скандал - ред.). Нам потрібно про це замислитися і не дати ще й собі додатковий привід, який полегшить завдання нашому ворогу. Він уже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше "накручують" негатив у суспільстві. Цілеспрямована робота йде і на наших партнерів, мовляв, з Україною не можна мати справу", - звернув увагу начальник ГУР.

Він звернув увагу, що невдоволення українців - це нормальна реакція, оскільки в людей немає світла, і на цьому тлі було викрито корупцію у сфері енергетики.

"Але ми повинні самі не перегнути ситуацію так, щоб самим собі перекрити допомогу", - попередив Буданов.

Реакція Буданова на скандал

Начальник ГУР, коментуючи скандал, зазначив, що антикорупційні органи "зробили свою роботу".

"Позиція президента (Володимира Зеленського - ред.) абсолютно правильна. Він усе це побачив і ухвалив правильні рішення: одразу людей відсторонили. А далі він посприяв тому, що в найкоротші терміни їх звільнили з посад", - додав Буданов.

Також він зазначив, що крапку в цьому питанні має поставити суд, оскільки Україна - правова держава.

"Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо під час війни в соціально важливій сфері, мають бути покарані. Жодних виправдань тут бути не може. Вони свідомо це робили, тож мають бути свідомо покарані", - уточнив генерал.

Схема в "Енергоатомі"

Нагадаємо, детективи НАБУ встановили, що в Україні діяла злочинна організація, діяльність якої контролював бізнесмен Тимур Міндіч.

Правопорушники вимагали хабарі від контрагентів "Енергоатому", а отримані гроші відмивали.

У Єврокомісії, коментуючи такий скандал, зазначили, що антикорупційні органи України зробили свою роботу.

Детальніше про те, як світ реагує на викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", - в матеріалі РБК-Україна.

