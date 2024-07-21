Чи вплине на ситуацію зі світлом скасування переходу на літній час: пояснення Міненерго

Скасування переведення годинників

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект щодо обчислення часу в Україні. Документ скасовує переведення годинників на літній час. Тобто сезонного переходу часу на території України більше не здійснюватимуть.

Більше про те, чому в Україні вирішили скасувати переведення годинників та чому "зміна" часу може бути небезпечною - читайте у нашому матеріалі.

Також РБК-Україна пояснювало, як може вплинути на здоров'я українців скасування переходу на літній час.

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