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Чи вплине на ситуацію зі світлом скасування переходу на літній час: пояснення Міненерго

Фото: у Міненерго пояснили,чи вплине на енергосистему скасування переходу на літній час (freepik.com)
Автор: Наталія Юрченко

Скасування переведення годинників на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні. У Кабміні впевнені, що споживання електроенергії не збільшиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Миколу Колісника в ефірі телемарафону.

"Як і зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, не постраждає енергосистема від скасувань переходу часу. Ситуація залишається стабільною і це ніяким чином негативно не вплине", - заявив заступник міністр.

На питання про те, чи не прогнозує Міненерго збільшення споживання через скасування літнього часу, Колісник відповів: "Ні".

 

Скасування переведення годинників

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект щодо обчислення часу в Україні. Документ скасовує переведення годинників на літній час. Тобто сезонного переходу часу на території України більше не здійснюватимуть.

Більше про те, чому в Україні вирішили скасувати переведення годинників та чому "зміна" часу може бути небезпечною - читайте у нашому матеріалі.

Також РБК-Україна пояснювало, як може вплинути на здоров'я українців скасування переходу на літній час.

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МіненергоПереведення годинників в УкраїніЕнергетики