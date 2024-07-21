Повлияет ли на ситуацию со светом отмена перехода на летнее время: объяснение Минэнерго

Отмена перевода часов

Напомним, недавно Верховная Рада приняла законопроект об исчислении времени в Украине. Документ отменяет перевод часов на летнее время. То есть сезонный переход времени на территории Украины больше не будет осуществлять.

Больше о том, почему в Украине решили отменить перевод часов и почему "смена" времени может быть опасной - читайте в нашем материале.

Также РБК-Украина объясняло, как может повлиять на здоровье украинцев отмена перехода на летнее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.