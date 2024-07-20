Як вплине на здоров'я українців скасування переходу на літній час: пояснення лікарів

В Україні скасували переведення годинників на літній час. За новим законом, українці восени 2024 року перейдуть на зимовий час. Навесні 2025 року стрілки годинника не переводитимуть.

Як відмова від переходу на літній час вплине на здоров'я українців, РБК-Україна розпитало медиків – сімейного лікаря клініки IQMED Василя Іванюру та лікаря-сомнолога медичної мережі "Добробут" Євгена Пояркова.

Переведення годинників – великий стрес для організму

Людський організм – самодостатня і добре збалансована система, тому кожна зміна ритму, як-от переведення годинників, є великим стресом, пояснює сімейний лікар клініки IQMED Василь Іванюра.

"Це дуже боляче сприймається і може порушити внутрішню рівновагу, змінити циркадні ритми і негативно вплинути на здоров’я", - зазначає медик.

Він пояснює: перехід на літній та зимовий час – період, коли загострюються хронічні захворювання, психіатричні розлади та частіше виникають серцево-судинні захворювання, що доведено багатьма закордонними дослідженнями.

"Повернення до норми потребує часу, а часто й лікування. Відмова від переведення годинників на літній час позитивно вплине на життя українців", - вважає сімейний лікар.

Фото: "Зимовий" час найбільше підходить до наших циркадних ритмів" (freepik.com)

"Ми залишатимося у своєму природному ритмі", - сомнолог

Позитивно оцінює відмову від переходу на літній час і лікар-сомнолог медичної мережі "Добробут" Євген Поярков.

"Ми досить синхронізовані по сонцю і у нас є внутрішній біологічний годинник, який каже, коли має починатися день, ніч, коли нам краще засинати, прокидатися, які фази сну мають бути і коли у нас найкраща бадьорість", - каже спеціліст.

Він пояснює: майже в усіх органах наших і системах є свої циркадні ритми. За ними органи запрограмовані в той чи інший час більш чи менш активно працювати.

"Саме зимовий час нам найбільше підходить до наших циркадних ритмів. Він найбільш "фізіологічний". А при переведенні годинника ми всією країною перебудовуємо наші циркадні ритми", - зазначає лікар.

За його словами, перехід на інший час на годину можна порівняти із перельотом літаком в іншу країну. При перельоті на далекі відстані через зміну часових поясів буває порушення сну (синдром "джетлаг").

"Це лікується так: на адаптацію до зміни однієї години часового поясу потрібен один день. До мене зверталися пацієнти із джетлагом і порівнювали самопочуття із періодом переводу годинників", - розповідає він.

До переведення годинників люди не адаптувалися за десятиліття цієї практики. Щоб змінилися внутрішні механізми, треба тисячі років еволюції, пояснює Євген Поярков.

"Коли запроваджували перехід на літній час з точки зору економічної вигоди, щоб на годину довше можна було працювати, тоді не замислювалися і не знали, що це може впливати на здоров'я. Зараз ці переваги нівельовані тим, що у нас все одно є штучне освітлення", - звертає увагу сомнолог.

Перехід на інший час негативно впливає на 50-60% людей. Зміни можуть непомітні, але вже доведені, каже лікар. Наприклад, діти після переходу на літній час починають гірше навчатися – це може тривати місяць і більше.

"Скасування літнього часу покращить нашу адаптацію. Будемо поступово підходити до літа, коли найдовший день. Коли ми відмовляємося від переходу на літній час, то постійно залишаємся в нашому природному ритмі, коли нам краще лягати спати. Можна сказати, що це покращить наше здоров'я", - переконаний медик.