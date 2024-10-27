Повлияет ли реформа МСЭК на выплату пенсий по инвалидности: ответ министра
Реформа медико-социальных экспертных комиссий не повлияет на социальные выплаты. Пенсии по инвалидности продолжат начислять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра социальной политики Оксану Жолнович в Facebook.
Она отметила, что в соцсетях начали распространять некорректную информацию о реформе МСЭК и системе социальной поддержки лиц, получивших инвалидность.
Министр подчеркнула, что украинцы, которым была назначена пенсия по инвалидности на законных основаниях, продолжат ее получать.
"Все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, - будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, получающим их на законных основаниях, не будут уменьшены", - заявила Жолнович.
Она добавила, что реформа призвана усилить поддержку тех, кто получил травмирование или вред здоровью, ускорить предоставление такой поддержки, уменьшить бюрократию, а также сделать систему поддержки во время и после болезни или травмирования понятной, простой и удобной для граждан.
Реформа МСЭК
Напомним, после ряда громких коррупционных скандалов в Украине было принято решение ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко уволил руководство центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава. По его словам, функции МСЭК будут выполнять соответствующие больницы.
На фоне скандалов Зеленский заявил, что недоволен работой двух министров - главы Минздрава и главы Минсоцполитики.
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