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Чи вплине поява банкноти 2000 грн на курс гривні: відповідь фінансового аналітика

16:15 04.09.2026 Пт
2 хв
Чи є зв’язок між новим номіналом і можливим послабленням гривні?
aimg Анастасія Мацепа aimg Андрій Шевчишин Експерт
Фото: банкнота номіналом 2000 гривень (РБК-Україна)

Випуск банкноти 2000 гривень не є підставою очікувати автоматичного послаблення гривні. Водночас зміна валютного курсу може впливати на інфляцію через подорожчання імпортних товарів.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Головне:

  • Прямого зв’язку між появою 2000 грн і курсом гривні немає.
  • Курс та інфляція частково пов’язані.
  • Зміна курсу впливає на вартість імпортних товарів.
  • Для гривні важливою є динаміка внутрішніх цін і її купівельна спроможність.

Випуск банкноти номіналом 2000 гривень не є сигналом про майбутнє послаблення української валюти. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що прямого зв’язку між появою нового номіналу та можливими змінами офіційного чи готівкового курсу гривні немає.

Водночас він зазначив, що курс та інфляція певною мірою пов’язані між собою.

"Курс та інфляція пов’язані між собою, бо зміна курсу призводить до зростання імпортних товарів і впливає таким чином на інфляцію", – пояснив аналітик.

За його словами, для гривні важливе значення має не лише її співвідношення з іноземними валютами, а й те, як змінюються ціни всередині країни.

"Тобто купівельна спроможність саме гривні, а не долару або іншої валюти", – додав фінансовий аналітик.

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня 2026 року, Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту нового найвищого номіналу – 2 000 гривень. На новій купюрі зображено портрет видатного українського поета, дисидента та Героя України Василя Стуса.

Банки вже відсьогодні мають можливість отримувати купюри від регулятора та видавати їх клієнтам через каси.

Що стосується повноцінної появи 2 000 гривень у банкоматах і терміналах, в НБУ наголосили, що презентували банкноту за два місяці – 10 липня, надавши банкам технічну можливість безкоштовно переналаштувати своє обладнання для сортування та видачі нових грошей.

Детальніше про те, чому, на думку експертів, НБУ вирішив випустити новий номінал саме зараз та як поява такої купюри вплине на економіку й інфляційні очікування, читайте в матеріалі РБК-Україна "Банкнота тривоги? Що означає поява купюри 2000 гривень і чи варто боятись за гроші"

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