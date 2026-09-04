Повлияет ли появление банкноты 2000 грн на курс гривны: ответ финансового аналитика

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Прямой связи между появлением 2000 грн. и курсом гривны нет.

Курс и инфляция отчасти связаны.

Смена курса влияет на стоимость импортных товаров.

Для гривни важна динамика внутренних цен и ее покупательная способность.

Выпуск банкноты номиналом 2000 гривен не является сигналом о предстоящем ослаблении украинской валюты. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что прямой связи между появлением нового номинала и возможными изменениями официального или наличного курса гривны нет.

В то же время, он отметил, что курс и инфляция в определенной степени связаны между собой.

"Курс и инфляция связаны между собой, потому что изменение курса приводит к росту импортных товаров и влияет таким образом на инфляцию", – объяснил аналитик.

По его словам, для гривни важно не только ее соотношение с иностранными валютами, но и то, как изменяются цены внутри страны.

"То есть покупательная способность именно гривны, а не доллара или другой валюты", – добавил финансовый аналитик.