Чи вплине можлива зміна влади в США на 40 млрд євро від НАТО: думка Зеленського

У президента поцікавилися, чи є ризик перегляду рішення НАТО про виділення 40 млрд євро для військової допомоги Україні на рік, якщо президентом США стане Дональд Трамп.

"Я вважаю, що у нас є таке рішення, воно абсолютно справедливе, і що будь-хто, хто б не був на чолі Сполучених Штатів Америки, не зупинятиме цієї допомоги", - відповів глава української держави.