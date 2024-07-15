Повлияет ли возможная смена власти в США на 40 млрд евро от НАТО: мнение Зеленского

40 млрд евро для Украины

Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне прошел саммит НАТО, в ходе которого, в том числе, обсуждалась помощь Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил союзникам ежегодно выделять на военную помощь Украине 40 млрд евро. Это то количество средств, которое выделяли с начала полномасштабной войны.

Но страны Альянса подкорректировали предложение Столтенберга. Они решили в ходе саммита пообещать выделить на военную помощь Украине 40 млрд евро пока только в следующем году.

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