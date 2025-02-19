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Повлияет ли будущий переход с евро на доллар на курсы валют в Украине: прогноз эксперта

Украина, Среда 19 февраля 2025 14:04
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Повлияет ли будущий переход с евро на доллар на курсы валют в Украине: прогноз эксперта Фото: Курс доллара в Украине не изменится после перехода на евро (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Решение Национального банка об изменении валюты основной курсовой привязки с доллара США на евро не повлияет на розничный курс доллара в ближайшие годы.

Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал экономист, профессор Национального университета "Львовская политехника" Алексей Другов.

"Этот переход никак сейчас не повлияет ни на курс доллара, ни на курс евро", - сказал он.

Эксперт добавил, что такое изменение будет требовать длительного времени. Тем не менее, в будущем Алексей Другов все-таки рекомендует гражданам диверсифицировать валюту для сохранения своих сбережений.

"Это решение НБУ не будет влиять ни на 2025-й, ни на 2026-й годы, но если говорить о перспективе, когда люди формируют свои сбережения, не стоит все свои сбережения держать в долларе, надо 50 на 50 (доллар и евро). Это будет оптимальное решение", - считает он.

Основная валюта

Напомним, НБУ может изменить основную курсообразующую валюту с доллара на евро. Однако, по оценке экспертов, это произойдет не ранее чем через три года.

Сейчас официальный курс гривны к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке. Официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса по отношению к доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют.

Ранее НБУ заявил, что валютная структура сделок на валютном рынке подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты. В то же время в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме имеет тенденцию к росту. В частности, по операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро остается более 40%.

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