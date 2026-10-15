Чи вплине іноземна робота на розмір пенсії в Україні: роз'яснення ПФУ

Так, роботу за кордоном можна врахувати. В Україні це питання регулюють закони про пенсійне страхування, постанова Кабінету Міністрів № 562 від 16 травня 2025 року та міжнародні договори.

Якщо між Україною і країною, де працювала людина, є угода про пенсійне забезпечення, стаж враховують за її умовами. У багатьох таких угодах діє пропорційний принцип: кожна держава призначає і виплачує пенсію за стаж, який набули на її території. За певних умов іноземний стаж також враховують, щоб визначити право на пенсію.

Якщо угоди немає, діє окремий порядок. Підтверджений стаж за кордоном можна врахувати, щоб людина мала потрібну кількість років страхового стажу в Україні.

На розмір української пенсії такий стаж за загальним правилом не впливає, якщо інше не передбачає міжнародна угода.

Як іноземний стаж допомагає вийти на пенсію

Наприклад, людина пропрацювала в Україні 25 років і ще вісім - за кордоном. Якщо для призначення пенсії потрібно 33 роки страхового стажу, підтверджені періоди роботи за кордоном допоможуть виконати цю вимогу.

Але українська пенсія від цього автоматично не збільшиться. Без іншого порядку в міжнародній угоді заробіток за кордоном не додають до українського заробітку, з якого рахують виплату.

Перед оформленням пенсії варто з'ясувати дві речі. Перша - чи можна врахувати іноземний стаж для права на пенсію. Друга - як він вплине на розрахунок виплати саме у вашому випадку.

Чи потрібно звертатися до пенсійного органу іншої країни, залежить від ситуації. Якщо людина працювала в державі, з якою в України є угода, порядок взаємодії пенсійних органів може бути прописаний у ній.

За пропорційним принципом кожна країна відповідає за виплату відповідно до стажу, набутого на її території. Тому за певних умов людина може мати право на окремі пенсії від різних держав.

Якщо ж стаж зараховують за українським порядком для країн без угоди, іноземний період допоможе отримати право на українську пенсію. Права на виплату від іноземної держави він сам по собі не створює.

Які документи потрібні і що робити, якщо їх немає

Щоб підтвердити роботу за кордоном, можуть знадобитися документи іноземного компетентного органу про періоди роботи та їх зарахування до страхового стажу. Також можуть попросити трудові договори, довідки від роботодавця, розрахункові листи із зарплатою, декларації про доходи та інші підтвердження трудової діяльності.

Конкретний перелік залежить від країни, періоду роботи та порядку, за яким зараховують стаж.

Документи, видані за кордоном, можуть потребувати легалізації, якщо міжнародний договір не передбачає іншого. Тому вимоги до них краще перевірити заздалегідь у відповідній країні.

Відсутність документів не завжди означає, що стаж підтвердити неможливо. Якщо людина не може сама надати потрібні папери або вони неповні чи незрозумілі, територіальний орган Пенсійного фонду України (ПФУ) може звернутися до компетентних органів іншої держави. Зробити це він може через Міністерство закордонних справ.

Такий запит не гарантує позитивного результату: іноземні органи мають надати відомості, які дозволяють підтвердити відповідні періоди роботи.

Порядок дій, якщо частину стажу набули за кордоном, такий:

Перевірте, скільки страхового стажу вже враховано в Україні. Визначте країну і періоди роботи за кордоном, які треба підтвердити. З'ясуйте, чи є між Україною та цією країною угода про пенсійне забезпечення. Підготуйте документи про роботу і за потреби легалізуйте їх. Зверніться до ПФУ, щоб подати заяву і перевірити, чи можна зарахувати стаж. Якщо документів немає, скажіть про це фахівцям ПФУ і уточніть, чи можна отримати підтвердження через органи іншої держави.

Українцям, які працювали за кордоном, не варто відкладати перевірку документів до дня подання заяви. Отримання підтверджень з іншої країни може забрати час, а брак потрібних відомостей - затримати розгляд питання.

Остаточні умови зарахування стажу залежать від законодавства, міжнародних угод і документів конкретної людини.

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