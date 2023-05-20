Чи включили порти Миколаїв та Ольвія в зернову угоду: роз'яснення міністра

З портів Миколаєва та Ольвії зможуть вийти кораблі, проте це не означає, що вони почнуть поцінну роботу.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телемарафону.

"Щодо Миколаєва та Ольвії. Ті заяви, які звучали протягом останніх днів, це в контексті заяви президента Туреччини, який буквально сказав, що вийдуть кораблі, які перебувають в портах Миколаїв та Ольвія", - пояснив міністр.

За словами Сольського, кораблі з цих портів зможуть саме вийти, однак не будуть заходити.

"Це означає, що поки домовленостей про повноцінну роботу цих портів немає", - додав він.

Детальніше про роль цих портів в "зерновій угоді"

Зернова угода це домовленість між Україною Туреччиною, ООН та Росією з приводу безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. З початку дії угоди вона поширювалась лише на одеські порти, проте в Листопаді минулого року Україна запропонувала розширити ініціативу на порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області.

Через півроку обговорень, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що турецькі судна у рамках експортної "зернової угоди" зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області.

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