Чи визначилась Україна, хто її представлятиме на інавгурації Трампа: відповідь МЗС

"Інавгурація - це церемонія складання присяги новим президентом. Ніколи в традиції політичній американській інавгурації не були подією для взагалі міжнародних лідерів. Це в принципі внутрішньополітична американська подія. Тому знову ж таки ця увага, мені задається, трохи перебільшена", - заявив Тихий.

Речник МЗС нагадав про те, що президент Володимир Зеленський вже заявляв про готовність відвідати інавгурацію, якщо отримає запрошення, але подія не є найкращим форматом для переговорів або ж зустрічей.

За словами Тихого, контакт між лідерами США й України, а також контакти на всіх інших рівнях - готуються й обов'язково відбудуться після інавгурації.

"А сама інавгурація, я думаю що це подія в першу чергу американська і там не стільки йдеться про те, хто там буде присутній від України. Тому це більше формальна історія. Ми коли з'ясуємо її, то передамо інформацію", - пояснив він.

Інавгурація Трампа

Варто пояснити, попри те, що з виборів президента в Штатах минуло два місяці, Трамп наразі залишається в статусі новообраного лідера. Але, вже незабаром він офіційно очолить посаду голови Білого дому.

Згідно з конституцією США, інавгурація відбувається 20 січня, або ж 21-го, якщо попередній день припадає на неділю.

Детальніше про те, чого чекати від новообраного президента США - читайте в матеріалі РБК-Україна.