Чи вийдуть США з НАТО під час президентства Трампа: думка експертів

США навряд чи вийдуть з НАТО під час керівництва 47-м президентом Дональдом Трампом. Водночас відкритим питанням залишається те, як Вашингтон ставитиметься до статті 5 й підтримки союзників.
Про це розповіли експерти в матеріалі РБК-Україна "НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує".
Як пояснив голова правління громадської організації (ГО) "Центр стратегічних досліджень" Павло Жовніренко, ймовірно Трамп припинить погрози щодо виходу Штатів з НАТО. Раніше ж республіканець "мотивував" таким чином партнерів по альянсу збільшити витрати на оборону до 2% ВВП, що було, за словами експерта, "шантажем".
Водночас поняття "платити за рахунками" може бути ширшим й не факт, що у Трампа не з'являться інші вимоги, які буду пов'язанні із конкретними членами альянсу. Наразі ж не усі учасники альянсу змогли досягти витрати на оборону у розмірі 2% від ВВП.
"Не можу собі уявити, що формально Сполучені Штати вийдуть з НАТО, але яке саме ставлення буде до статті 5 і до допомоги іншим країнам альянсу - це відкрите питання", – зазначив аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Андреас Умланд.
Жовніренко додав, що політика невтручання вкладається у попередні моделі поведінки Вашингтона під час світових воєн. В майбутньому Штати максимально відтягуватимуть пряму участь в якихось військових операціях, як це було під час двох світових воєн.
"Я не хочу бути "Касандрою", але виглядає так, що Штатам, можливо, буде потрібен новий Перл-Харбор для того, щоб вони впряглися", - додав експерт.
Під час першого президентства Трамп закликав союзників по НАТО збільшити зусилля для виконання своїх фінансових зобов’язань у рамках НАТО, зокрема, піднявши принаймні до 2% від ВВП витрати на оборону. Після початку повномасштабної війни
Зрештою повномасштабна війна в Україні все ж підштовхнула західні держави до значного збільшення військових бюджетів.
Колишній глава Європейської ради Шарль Мішель стверджував про необхідність переходу Євросоюзу до режиму "військової економіки" через потенційну загрозу з боку Росії.
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