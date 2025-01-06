Выйдут ли США из НАТО во время президентства Трампа: мнение экспертов

Как пояснил глава правления общественной организации (ОО) "Центр стратегических исследований" Павел Жовниренко, вероятно Трамп прекратит угрозы касаемо выхода Штатов из НАТО. Ранее же республиканец "мотивировал" таким образом партнеров по альянсу увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, что было, по словам эксперта, "шантажом".

В то же время понятие "платить по счетам" может быть шире и не факт, что у Трампа не появятся другие требования, которые буду связаны с конкретными членами альянса. Пока же не все участники альянса смогли достичь расходы на оборону в размере 2% от ВВП.

"Не могу себе представить, что формально Соединенные Штаты выйдут из НАТО, но какое именно отношение будет к статье 5 и к помощи другим странам альянса - это открытый вопрос", - отметил аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреас Умланд.

Жовниренко добавил, что политика невмешательства укладывается в предыдущие модели поведения Вашингтона во время мировых войн. В будущем Штаты будут максимально оттягивать прямое участие в каких-то военных операциях, как это было во время двух мировых войн.

"Я не хочу быть "Кассандрой", но выглядит так, что Штатам, возможно, потребуется новый Перл-Харбор для того, чтобы они впряглись", - добавил эксперт.

Угрозы Трампа выйти из НАТО

Во время первого президентства Трамп призвал союзников по НАТО увеличить усилия для выполнения своих финансовых обязательств в рамках НАТО, в частности, подняв по крайней мере до 2% от ВВП расходы на оборону. После начала полномасштабной войны

В конце концов полномасштабная война в Украине все же подтолкнула западные государства к значительному увеличению военных бюджетов.

Бывший глава Европейского совета Шарль Мишель утверждал о необходимости перехода Евросоюза к режиму "военной экономики" из-за потенциальной угрозы со стороны России.

Норвегия, в свою очередь, как писали СМИ, из-за расположения вблизи стратегически важного моря, также планирует удвоить свои военные расходы в течение следующих 12 лет.